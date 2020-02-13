بغداد 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسسقط اليوم صاروخ كاتيوشا داخل قاعدة k1 العسكرية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية والواقعة في كركوك شمال العراق.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية التي أعلنت ذلك في بيان صحفي بأن الصاروخ لم يسفر عن خسائر تذكر.وأوضحت أن القوات الأمنية ضبطت قرب القاعدة منصة تحمل 11 صاروخا جاهزة للاطلاق ,جرى التعامل معها.وتعهد البيان بإيراد مزيد من التفاصيل لاحقا.// انتهى //23:57ت م0285