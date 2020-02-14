الرباط 19 جمادى الاخرة 1441 ه موافق 03 فبراير 2020 م واساتفقت المغرب وكولومبيا، اليوم بالرباط، على برنامج التعاون للفترة 2020-2022 الذي يهم عدة قطاعات ذات أولية.وينص هذا البرنامج، الذي جرىت الموافقة عليه بمناسبة الاجتماع الثاني للجنة المغربية-الكولومبية المشتركة للتعاون التقني والعلمي، التي انعقدت اليوم بالرباط ،على تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بقطاعات الزراعة، والصناعة التقليدية، والسلامة الصحية، والأمن والسياحة.وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي، أعرب الجانبان عن رغبتهما في تشجيع نشر ثقافاتهما لتنمية أواصر الصداقة بين الشعبين والحفاظ على علاقاتهما الجيدة.كما أكد البلدان، رغبتهما في تطوير التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.وسيعزز المغرب وكولومبيا تعاونهما في مجال الرياضة من خلال تشجيع التعاون بين المنظمات والاتحادات والمؤسسات الرياضية في البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والممارسات الجيدة في مجالي إدارة المنشآت الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات الطبية.//انتهى//00:00ت م0287