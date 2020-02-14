الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسرحبت السودان بقرار البرلمان الألماني الصادر اليوم باستئناف وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتنموية مع السودان بعد انقطاع دام ثلاثة عقود.وأكّدت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها التزامها الكامل بالانتقال من مرحلة العون الإنساني الى خلق شراكات استراتيجية تنموية مستدامة ترتكز على أسس التنمية الشاملة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بِما يدعم الاقتصاد القومي.وأعلنت الحكومة عن تطلعها للعمل مع نظيرتها الألمانية على ترقية التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات أبرزها الطاقة والتعدين والبنى التحتية.مما يذكر أن البرلمان الألماني كان قد اصدر قرارًا في العام 1989 قضى بوقف التعاون التنموي مع السودان بسبب اندلاع الحرب في عدد من مناطقه.// انتهى //00:02ت م0288