القدس المحتلة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا تعود ملكيته لفلسطيني في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن صاحب المنزل إياد شويكي، " إنه تسلم إخطارا بعدم دخول أرضه مطلقا في حي الثوري، وإخلائها خلال يومين، وإخراج معداته الخاصة الموجودة في الأرض، وذلك بعد أن تم هدم منزله بهدف إقامة مدرسة تابعة لبلدية الاحتلال مكان المنزل".//انتهى//00:26ت م0289