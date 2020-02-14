اكرا 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسلقي 16 شخصًا مصرعهم، اليوم جراء انهيار في منجم للذهب غربي جمهورية غانا.وأفاد قائد شرطة مدينة دورما أنتوني أبياه، في تصريحات إذاعية بأن مقتل 16 شخصًا جاء إثر انهيار وقع في منجم غير قانوني للتنقيب عن الذهب في منطقة بونو، وأن الجهود متواصلة لإنقاذ عدد آخر من العمال من تحت الأنقاض.وأشار إلى أن أنشطة التعدين غير القانونية في البلاد، تؤدي لوقوع أضرار ضد البيئة وتتسبب في انهيار المناجم فوق رؤوس العمال// انتهى //00:27ت م0290