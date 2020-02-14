جيزان 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساُختتم مساء اليوم، المعرض التعريفي بتراث منطقة جازان الشعبي الذي نفذته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان، وذلك بساحة الاحتفالات بالمجمع الأكاديمي للكليات النسائية بمدينة جيزان.وأوضحت المشرفة على نادي المسرح بجامعة جازان إبتسام الزيلعي أن المعرض ، الذي استمر ثلاثة أيام تضمن العديد من الأركان التعريفية بتراث مختلف محافظات منطقة جازان من الأكلات الشعبية والعطور والإكسسوارات ذات الطابع الشعبي والتراثي والثقافي الذي يبرز ما تمتاز به المنطقة من تراث ثقافي وشعبي شمل جميع جوانب الحياة.وبينت أن تنفيذ المعرض يأتي ضمن نشاطات نادي المسرح بجامعة جازان للعام الجامعي الحالي.//انتهى//00:28ت م0292