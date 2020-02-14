الأحساء 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد، كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم لما قدمه من جهود داعمة ومحفزة للمضي قدما بخطوات تطبيق هذا النظام من خلال إنشاء مجلس ستفتح في ضوء مهامه وصلاحيته آفاق مستقبلية رحبة لتحقيق توجهات وزارة التعليم وطموحاتها المنبثقة من تطلعات رؤية المملكة 2030.وأكد أن هذه الموافقة السامية تأتي في إطار العطاء غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة - أعزها الله - لقطاع التعليم العالي، لرفع مستوى أدائه ومخرجاته، واستدامة نمائها لتحقيق مكاسب استراتيجية تعظم أثرها في مجالات التنمية الوطنية المتعددة، وترسخ حضورها في خدمة المجتمع، وتلبية تطلعاته.وبين معاليه، أن المجلس سيمثل انطلاقة مثلى لتحقيق التمكين والتميّز والجودة والاستقلالية المنضبطة في قطاع التعليم الجامعي، والتطوير المنشود في المجالات التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد الذاتية وذلك في إطار ما سيقره من سياسات، واستراتيجيات، ولوائح تنظيمية، وأطر لحوكمة أداء المؤسسات الجامعية، وبما يواكب التطور المعرفي والبحثي الدولي، ويرسخ المكانة التعليمية لوطننا العزيز في منصات التميز العلمي الدولي.// انتهى //01:30ت م0294