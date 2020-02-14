حفر الباطن 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسرفع معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة العربية السعودية.وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة : إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل مجلس شؤون الجامعات في ضوء النظام الجديد للجامعات سيؤدي إلى نقلة نوعية في التعليم الجامعي ليتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 لتكون جامعاتنا ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم. وسيسهم نظام الجامعات الجديد الذي بدأت بوادر تطبيقه بتشكيل المجلس في تحقيق تطوير الجامعات.وقدم معاليه الشكر لمعالي وزير التعليم على اهتمامه ومتابعته لتطوير الجامعات، وهنأ أصحاب المعالي أعضاء المجلس المعينين، وسأل الله لهم التوفيق، وأن يديم على بلادنا أمنها وتطورها في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله.// انتهى //01:30ت م0295