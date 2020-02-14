نواكشوط 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسالتقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني، حسنه ولد بوخريص، اليوم ، وفدًا حكوميًا من الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة نائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون السياسية، ويتني بيرد،الذي يزور موريتانيا حاليًا.وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة في مجال حقوق الانسان.// انتهى //02:09ت م0296