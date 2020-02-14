الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسسجل معدل التضخم في السودان لشهر يناير الماضى ارتفاعًا كبيرًا ،حيث بلغ 64,28% مقارنة مع 57,01% لشهر ديسمبر.وعزا بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الاسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب والألبان والجبن والبيض والسكر إضافة إلى أسعار السيارات وقطع الغيار وخدمات أجرة النقل.وبلغ معدل تضخم المناطق الحضرية 56,71% وبلغ معدل الريف 69,96% مقارنة بـ 61,64%.//انتهى//02:10ت م0298