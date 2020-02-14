مابوتو 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الاقتصاد والمالية، ادريانو ماليان، ومحافظ البنك المركزي، روجريو زانداميلا، الموزمبيقيين بالعاصمة مابوتو، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي تشانغ تاو .وتناول اللقاء سياسة الإصلاحات التي تقوم بها موزمبيق لا سيما في المجالات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الإصلاحات الحكومية.وأفاد تشانغ تاو في تصريحات اثر اللقاء أن صندوق النقد الدولي لا يزال ملتزمًا بالعمل مع موزمبيق.وكان صندوق النقد الدولي وشركاء تعاون آخرين قد علقوا دعمهم للميزانية الحكومية لموزمبيق، منذ تكشف فضيحة "الديون الخفية" في عام 2016.وتتفاوض موزمبيق حاليًا مع الشركاء الدوليين حول شكل استئناف الدعم المالي لميزانيتها الحكومية.// انتهى //02:10ت م0299