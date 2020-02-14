تونس 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسألقت وحدات من الأمن التونسي القبض على أربعة عناصر إرهابية، بمحافظات تونس وأريانة والقيروان ومدنين.وأفادت وزارة الداخلية في بيانين اليوم، أن العناصر الأربعة الإرهابية تم القبض عليهم بمدن سيدي البشير بتونس العاصمة والمنيهلة باريانة وجربة بمدنين والشراردة بالقيروان، صادرة بشأنهم أحكام بالسجن ومتهمين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، لافتة إلى أنه تم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //02:23ت م0300