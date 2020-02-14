تونس 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسانعقدت بالعاصمة تونس اليوم، أعمال الدورة الـ20 لمجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" وعن هياكل الأمم المتحدة للمرأة والسكان والتنمية وجامعة الدول العربية ممثلة في أمينها العام المساعد والصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية .وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية المهندس يوسف البسام في كلمة بالمناسبة ، بالنقلة النوعية في أنشطة مركز "كوثر" وتدخلاته في المنطقة العربية وخارجها.من جانبه عبر المدير التنفيذي لأجفند ناصر القحطاني، عن اعتزازه بما حققه مركز "كوثر" في اتجاه تحقيق التمكين الشامل للنساء في المنطقة العربية، ملتزمًا بمواصلة دعم المركز، وداعيًا الشركاء إلى مزيد مساندة "كوثر" في مسيرته الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء وحقوقهن.وناقشت الدورة العديد من المواضيع من بينها: التقرير السابع لتنمية المرأة العربية و دور المجتمع المدني والإعلام في نصرة قضايا المرأة.// انتهى //02:23ت م0301