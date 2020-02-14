كامبالا 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساتسعت رقعة انتشار الجراد الصحراوي في بلدان شرقي إفريقيا، لتصل إلى أوغندا وتنزانيا، بعد كينيا، وإثيوبيا والصومال التي تكافحها منذ 3 أشهر.وأعلنت حكومات البلدان التي وصلت إليها أسراب الجراد الصحراوي في بيانات منفصلة، عن خطة تدخل طارئة لحل الأزمة.يُذكر أن الجراد الذي يقطع مسافة 150 كيلو متر يومياً، ولّد حالة من القلق والذعر لدى سكان البلدان المذكورة، حيث أن 40-80 مليون من الجراد الصحراوي المتواجد في الكيلو متر المربع الواحد، يستهلك في اليوم الواحد من الغذاء ما يكفي لـ 35 ألف إنسان.// انتهى //02:24ت م0303