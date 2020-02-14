نيويورك 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير2020 م واستراجعت وول ستريت يوم الخميس، مبتعدة عن مستويات قياسية مرتفعة في الوقت الذي يُقيم فيه المستثمرون تطورات جديدة بشأن فيروس كورونا ونتائج أعمال شركات جاءت متباينة.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 127.75 نقطة أو ما يعادل 0.43 بالمئة إلى 29423.67 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.33 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 3374.12 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 13.99 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 9711.97 نقطة.// انتهى //04:47ت م0306