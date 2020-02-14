الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يوافق على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات.75 عاماً على لقاء «كوينسي».. العلاقات السعودية الأميركية ثبات وتطور.أمير الرياض يستمع لمطالب أهالي محافظة الرين.فيصل بن سلمان: المدينة مؤهلة لتكون وجهة للسياحة العلاجية.أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة.. الأحد المقبلرئيس الوزراء الروماني يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزير شؤون الخارجية.السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة.وزير الداخلية الأردني يبحث التعاون الأمني مع سفير خادم الحرمين.سفير الصين: مساعدات المملكة ستؤدي دورًا مهمًا في مكافحة "كورونا".«الصمصام 7» يُطلق تمارينه المشتركة لرفع مستوى الكفاءة للقوات السعودية والباكستانية.العلاقة السعودية الأميركية مفتاح عقد المنطقة.آلاف العراقيات يدعمن الحراك الشعبي.البرهان: كل من ارتكب فظائع سيقدم للعدالة.البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن.وفيات كورونا تزداد 254.. و60 ألف إصابة.تركيا توقف إطلاق النار في إدلب بـ"القوة".// يتبع //06:59ت م0007