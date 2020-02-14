و بينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مملكة الإنسانية) : تحرص المملكة بقيادتها الحكيمة على ترسيخ مبادئ الأمن والسلم الدوليين من خلال تصديها للعمل الإنسائي والإغاثي في سعيها الدؤوب لمساعدة المنكوبين والمحتاجين في عالم مضطرب يسود الكثير من أجزائه التوتر والنزاعات والحروب والكوارث الطبيعية.وأضافت أن المملكة تعد رائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية إنطلاقاً من نهجها القويم ورسالتها السامية التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على ?حياة الإنسان وكرامته وصحته. وحرصت قيادتها منذ إنشاء هذا الكيان الشامخ وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على مد يد العطاء والخير والدعم للدول الشقيقة والصديقة وللمنكوبين والمحتاجين في كل مكان كما درجت على معاملة المهاجرين إليها باعتبارهم زائرين.// انتهى //06:59ت م0010