الأمم المتحدة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واساختتم المنتدى الحضري العالمي العاشر، أعماله في أبو ظبي، امس الخميس، بحضور أكثر من 13000 مشارك، بالدعوة للعمل الموحد لضمان مستقبل أفضل للمدن والبلدات. واستمر المنتدى، وهو أكبر اجتماع في العالم حول مستقبل المدن، لستة أيام، حيث عقدت أكثر من 540 مناسبة رسمية.وأشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية-الموئل، السيدة ميمونة محمد شريف، في الحفل الختامي، إلى إصرار المندوبين المشاركين على أهمية الهدف المشترك المتمثل في ترك إرث لعالم أفضل للأجيال المقبلة.وشملت الإجراءات، التي تم إعلانها في الحفل الختامي، التزامات من المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والمحلية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال العامين القادمين وما بعدهما.ويتمحور الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة حول ضرورة بناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة. وقالت السيدة شريف إن إعلان أبو ظبي وفر المكونات اللازمة للمضي قدما في تحقيق هذا الهدف.// انتهى //07:01ت م0011