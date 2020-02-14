طرابلس 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع نائب المبعوث الأممى ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا،يعقوب الحلو،موضحة تسلم السراج دعوة دعوة لحضور الاجتماع المخصص لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020،كما تم تناول الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات الحرب.وأشارت إلى إستقبال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وزير الخارجية الإيطالي لويجي، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تأمين الحدود البحرية ومنع تسلسل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها ومحاربة الإرهاب بصفة عامة ،مثنيا على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية في دعم سبل حل الأزمة الليبية ،شدد حفتر على أهمية العلاقات الإيطالية – الليبية.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تجدد الاشتباكات بعنف فى عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق عقب صدور قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق، وسط سقوط سيدة وإصابة 4 أخرين نتيجة سقوط قذائف عشوائية على المناطق السكنية، وتوقف الملاحة الجوية بمطار معتيقة نتيجة سقوط صواريخ.وتطرقت إلى تأكيد حلف شمال الأطلسي (ناتو) جاهزيته للتعاون مع السلطات الليبية «إذا توافرت الظروف»، داعيا الأطراف المنخرطة في كل من الصراعين الليبي والسوري إلى التعاون مع الأمم المتحدة بحثاً عن حلول تفاوضية سلمية.ونوهت إلى ترحيب بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا باعتماد مجلس الأمن القرار 2510، الذي يصادق على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، واصفة إياه بـ«الرسالة القوية إلى الشعب الليبي أن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا.وعرجت الصحف عل تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة التوصل لحل سياسي ينهي النزاع في ليبيا،مبينة أن مجلس الأمن اعتمد القرار 2510 الذي يقرّ نتائج مؤتمر برلين مضيفة أن "ثمة ضرورة حيوية للمضي قدمًا نحو التوصّل إلى حلّ سياسي بغية إنهاء النزاع في ليبيا.// انتهى //07:49ت م0012