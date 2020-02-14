بكين 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأودى فيروس كورونا المستجد في الصين حتى اليوم بحياة 1483 شخصًا، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي بؤرة الوباء في وسط البلاد 116 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين، في حصيلة تقلّ بكثير عن تلك التي سجّلت أمس.وقالت السلطات الصحية في هوبي المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر - في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 116 شخصًا وأصيب به 4823 شخصًا إضافيًا. وكانت القاطعة سجّلت الخميس 242 وفاة و 14800 إصابة، في حصيلة يومية قياسية عزتها السلطات إلى تغيير في النظام المعتمد لرصد الوباء.// انتهى //08:36ت م0013