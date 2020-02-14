القاهرة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان لمشروعات الطاقة النووية وفقًا للقواعد الدولية، مشيرًا إلى أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للإسهام في توليد الطاقة الكهربائية لبلاده.ورصدت الاشتباكات التي اندلعت بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات الجيش في محيط مسجد أبو شعالة بمشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.وعرجت صحف الجمعة إلى الوضع في الأراضي العراقية، مشيرةً إلى مقتل وإصابة 14 شخصًا غثر قيام عناصر إرهابية بهجوم على مواطنين وقوات الأمن بمحافظة ديالي شرق العاصمة بغداد.وأشارت إلى مؤتمر ميونيخ للأمن الذي تبدأ فعاليات اليوم بألمانيا لبحث حالة السلم والأمن الدوليين وقضايا المناخ والسلاح النووي الإيراني وصفقة القرن ودور أوروبا تجاهها.// انتهى //09:53ت م0016