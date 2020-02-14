طوكيو 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على الين الذي يعد ملاذًا آمنًا الدعم من تجدد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين مما يضغط على الأسهم المنكشفة على التصدير.وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.6 بالمئة ليغلق عند 23687.59 نقطة، بينما خسر المؤشر 0.5 بالمئة في الأسبوع مما يمثل أول انخفاض في أسبوعين.ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.6 بالمئة إلى 1702.87 نقطة.// انتهى //11:11ت م0020