بيروت 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لما ستؤول إليه المشاورات والاتصالات المكثفة بين الفرقاء المعنيين لاتخاذ القرار المناسب بشأن مصير الاستحقاقات المالية المتوجبة على الدولة في مارس المقبل في ظل تجاذبات حول اعتماد الحل المناسب لمعالجة هذا الاستحقاق.وتطرقت إلى إعلان البحرية الأمريكية أمس أن سفينةً تابعةً لها في بحر العرب صادرت 150 صاروخًا من صنع إيراني الأحد الماضي كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.وأشارت صحف الجمعة إلى دعوة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في تصريح له قوات النظام السوري إلى وقف القتال في محافظة إدلب، مشيرًا إلى ضرورة دخول النظام في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة من أجل البحث عن حل سلمي للنزاع.وأخبرت عن تعرض قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون في كركوك في شمال العراق لهجوم بصاروخ كاتيوشا من دون أن يتبين ما إذا كانت الضربة أوقعت إصابات.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أن بلاده توصلت خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة مؤقتة تمتد أسبوعًا في أفغانستان.وأوردت صحف لبنان إعلان الصين أكثر من 15000 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:17ت م0024