رام الله 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب منظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول قاعدة بيانات الشركات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقل جيش الاحتلال 15 مواطنًا فلسطينيًا من محفظات الضفة لغربية، بينهم أب ونجله وفتية.وأوردت صحف الجمعة أقوال الرئيس البلغاري السابق روسن بليفنيلييف إن ما تسمى "صفقة القرن" مخالفة للقانون والقرارات الدولية، مؤكدًا دعمه الدائم لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وفقًا للقانون والقرارات الدولية.ونشرت إدانة دولة فلسطين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخرًا ثكنة للجيش الوطني الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية الذي أدى إلى استشهاد جندي جزائري.وتطرقت إلى تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية 14 صوتًا قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.// انتهى //11:21ت م0027