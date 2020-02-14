أبها 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للدهس المتعمد يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط مساء يوم الثلاثاء الموافق 1441/1/11هـ، حيث اتضح أنها تعرضت للدهس العمد من قبل زوجها لخلاف عائلي بينهما، وتم في حينه إسعافها للمستشفى ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم، مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.// انتهى //11:24ت م0028