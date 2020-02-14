الخرطوم 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، توقيع السودان اتفاقِ تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في العام 2000م،حيث تدفع الخرطوم بموجبه تعويضات بقيمة 30مليون دولار لأسر 17 بحارًا أمريكيًا قتلوا جراء الهجوم.وأشارت إلى أن رقعة المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران امتدت أمس إلى مديرية مجزر الواقعة شمال غربي محافظة مأرب، ومتاخمة لمحافظتي الجوف وصنعاء، حيث تدور مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو شهر.وركزت صحف الجمعة على دعوة وزارة الخارجية الروسية، تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية حول الأحداث الجارية في سوريا.ونشرت إعلان العراق، انتهاء المرحلة الأولى من عمليات تفتيش عسكرية للشريط الحدودي بين العراق وكل من سوريا والأردن من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //11:28ت م0030