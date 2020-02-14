طرابلس 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير تفاقم معاناة المدنيين جراء استمرار الحرب في ليبيا التي لا يسلم من نارها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والمدارس، لافتًا النظر إلى أن الكثير من الليبيين يعيشون في حالة خوف مزمن وعدم يقين مع ازدياد صعوبة تأمين معيشتهم.وقال خلال لقائه بالسكان ومسؤولين حكوميين وعسكريين، إلى جانب ممثلي جمعية الهلال الأحمر الليبي في طرابلس وبنغازي ضمن زيارته إلى ليبيا: «تحدثت هذا الأسبوع مع أشخاص يعانون بشدة من أهوال هذه الحرب، وهم يتابعون محادثات وقف إطلاق النار الجارية ويعلقون آمالًا تشوبها الريبة في أن تجلب لهم المحادثات راحة دائمة».وأوضح ماورير - حسب البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني للجنة - أن استمرار النزاع يُصعب من عملية حصول الليبيين على أبسط المواد والخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم.وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في ليبيا على احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني عند شن عمليات عسكرية، لتجنيب المدنيين آثار العمليات العدائية المستمرة، وألا يكونوا هدفًا لأي هجوم، داعيةً إلى أهمية حماية البنية التحتية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء.وحسب بيانات اللجنة، فقد اضطر آلاف الليبيين إلى الفرار من ديارهم، إذ شهد العام الماضي نزوح حوالي 177 ألف شخص من ديارهم بسبب القتال في مناطق مختلفة من البلاد، من بينهم 150 ألف هُجروا بسبب القتال الدائر حول طرابلس.وأشارت اللجنة إلى استفادة أكثر من مليون شخص في ليبيا في العام 2019 من واحدة أو أكثر من الخدمات التي تقدمها، إذ جرى توزيع طرود غذائية على أكثر من 240 ألف شخص بمن فيهم نازحون داخليًا وسكان وعائدون ومهاجرون.كما قدمت اللجنة الدولية إمدادات طبية إلى 66 مستشفى ومرفقًا من مرافق الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تقديم 750 ألف استشارة طبية، إضافة إلى زيارة اللجنة لمحتجزين في ثلاثة أماكن احتجاز في طرابلس ومصراتة وبنغازي.// انتهى //11:46ت م0032