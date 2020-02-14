تونس 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الشأن الداخلي للبلاد، مشيرةً إلى أن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ يعرض الليلة تركيبة حكومته الجديدة على الرئيس قيس سعيَد، للنظر فيها قبل عرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.وكتبت مغاربيًا، عن تجدد المعارك في العاصمة الليبية طرابلس، مما تسبب في مقتل مدني واحد على الأقل رغم تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.وتناولت صحف الجمعة إعلان الأمم المتحدة نزوح أكثر من 700 ألف شخص شمال غربي سوريا منذ شهر ديسمبر بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها قوات النظام لاستهداف آخر معاقل للمسلحين.وأشارت إلى استمرار المظاهرات في العراق وتسليم الجيش العراقي مهام الأمن في محافظة واسط جنوبي البلاد للشرطة بعد 12 عامًا من توليه إدارة الملف الأمني.وتناقلت صحف تونس تطورات فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى ارتفاع عدد وفيات الفيروس ليصل إلى 1367 و 60 ألف مصاب، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية في مؤتمرها المنعقد حول كورونا أنها تركز الان على اختبارات تكشف كيفية تنقل الفيروس.// انتهى //11:48ت م0033