الرباط 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واستباحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بمقر المنظمة في الرباط أمس مع ممثل روسيا الاتحادية الدائم في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور رمضان عبداللطيف، سبل تطوير التعاون بين المنظمة وروسيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأوضح بيان صادر عن المنظمة، اليوم أن المالك أكد خلال اللقاء أن روسيا الاتحادية، بصفتها عضو مراقب في المنظمة، يكتسب التعاون معها أهمية كبيرة، خصوصًا في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين روسيا ودول العالم الإسلامي، وفي ظل ما تتمتع به من تقدم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتقنية الحديثة، مشيرًا إلى أن الإيسيسكو يمكنها أن تسجل بعض المواقع التاريخية الروسية المرتبطة بالحضارة الإسلامية على لائحة التراث في العالم الإسلامي.وأضاف البيان ان الدكتور عبداللطيف أثنى على الرؤية الجديدة للإيسيسكو، وما تشهده المنظمة من انفتاح وتطور، معربًا عن ترحيبه بالخطوات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق بين الجانبين لتطوير الشراكة بين المنظمة وروسيا التي يمكن أن تشمل المجالات الأكاديمية، والتقنية الحديثة، والتعليم العالي، والاستشراف الإستراتيجي.// انتهى //11:53ت م0034