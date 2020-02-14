بغداد 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واستشهد مدن عراقية اليوم مظاهرات شعبية متفرقة أبرزها المظاهرات الاحتجاجية التي يطالب بها الحراك الشعبي للشهر الرابع على التوالي بإجراء إصلاحات في العملية السياسية ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين ومحاربة الفساد.ودعت تنسيقيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ أكتوبر وحتى الآن بتنظيم مسيرات احتجاحية داخل ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة والبصرة والناصرية وميسان وواسط للتعبير عن الرفض وإدانة استهداف وقمع المظاهرات والإسراع بإصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة.وأبلغ شهود عيان من ساحات التظاهر وكالة الأنباء الألمانية أن المئات من المتظاهرين توافدوا إلى ساحات التظاهر للانضمام إلى ساحات التظاهر والاعتصام لدعم مطالب المتظاهرين والمشاركة في الفعاليات التي تشهدها ساحات التظاهر من فعاليات تعبيرية في مجالات الخطابة والشعر والرسم والفنون الأخرى.// انتهى //11:56ت م0035