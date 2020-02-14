إسلام آباد 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسسلطت الصحف الباكستانية اليوم الضوء على قلق باكستان إزاء بيع الولايات المتحدة الأمريكية نظام أسلحة دفاع جوى متكامل إلى الهند، وعدته تطورًا سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة المضطربة بالفعل.وأشارت إلى عزم الإدارة الأمريكية على استئناف برنامج تدريب عسكري للضابط الباكستانيين.وتناقلت أنباء مقتل "شهريار مسعود" زعيم مجموعة حكيم الله مسعود، التابعة لحركة طالبان باكستان في أفغانستان.أفغانيًا، تحدثت صحف الجمعة عن اعتقال القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني الأفغانية تسعة من أنصار تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية في العاصمة الأفغانية، كابول.وتناقلت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن اقترابها من التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية.// انتهى //12:39ت م0038