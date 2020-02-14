لندن 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقاير متنوعة تناولت التشكيل الوزاري الجديد الذي أجراه رئيس الوزراء بوريس جونسون في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد المغادرة الأوروبية.وأشارت إلى أن مغادرة وزير الخزانة ساجيد جافيد شكلت عنصر مفاجئة لدى العديد من المراقبين، وفي نفس الوقت أكدت إحكام داوننيق ستريت السيطرة الكاملة على شؤون الحكومة.وتناولت صحف الجمعة في الشأن الليبي معاناة أكثر من 650 ألف مهاجر عربي وإفريقي جراء حالة السيولة الأمنية التي تشهدها البلاد، ناقلةً حالات اختطاف ومطالبات بفدية باهظة مقابل إطلاق سراح من فروا من قراهم وبلدانهم نسبة للفقر والإضطهاد.وعرجت على إعلان الحكومة السودانية التوصل إلى تسوية مع ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول عام 2000م.// انتهى //13:15ت م0040