أبوجا 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واساختطفت ميليشيا بوكو حرام الإرهابية 16 مدنيًا شمال شرقي نيجيريا بينهم نساء وأطفال.وأفادت وكالة أنباء نيجيريا اليوم أن ميليشيا بوكو حرام هاجمت قرى في منطقة بورنو التي زارها الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الأربعاء.يُذكر أن المئات من سكان المنطقة غادروا منازلهم خوفًا من هجمات أخرى يشنها مسلحو التنظيم الإرهابي.ولقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم في أعمال عنف واسعة النطاق نفذتها الميليشيا الإرهابية في نيجيريا منذ عام 2009 راح ضحيتها أبرياء.// انتهى //13:43ت م0042