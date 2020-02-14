نجران 20 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي، أمس لقاءً تعريفياً لمبادرة "لنقرأ وتعلو الهمم" وذلك بمقر الإدارة.وتناول البرنامج أهمية القراءة في إثراء الطالبات وتوسيع مداركهن من خلال التعمق في عوالم ثقافية وأدبية واجتماعية عن طريق القراءة الهادفة سواء من خلال المكتبات العامة أو المكتبات الإلكترونية.وأبانت مديرة الإشراف التربوي، فاطمة الشهراني أن المبادرة تهدف إلى تحويل القراءة من مفهومها التجريدي إلى نشاط عقلي ويومي مرن مع القدرة على انتقاء المصادر المناسبة، وزيادة القدرات التنافسية للطالبات وتنمية مهاراتهم وتعزيز جداراتهم، وتنمية الميل الإيجابي نحو القراءة اللامنهجية وتنمية حصيلة الطالبات من المفردات والتراكيب اللغوية الجديدة، وتعزيز مهارات الإلقاء والحوار وتنمية قدرات الطالبات على اختيار الكتب وقراءتها.//انتهى//13:55ت م0045