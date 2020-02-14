عرعر 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، استضاف مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة أمس , دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة "التجمع الثاني"، في المدينة الرياضية بعرعر.وانطلقت مباريات البطولة حيث جمعت المباراة الافتتاحية نادي الجوف ونادي الطائف وانتهت بفوز نادي الجوف، فيما جمعت المباراة الثانية أندية القصيم والرس وانتهت بفوز نادي الرس.وتستمر مباريات البطولة اليوم بلقاءين الأول يجمع أندية الجوف بالرس، أمّا الآخر فيجمع نادي الطائف بنادي المدينة المنورة.من جانبه، رحب مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية خميس العنزي بالفرق المشاركة فيما كرم رؤساء الوفود والمدير الإداري للجنة البارالمبية السعودية رشيد البداح كما قدم درعاً تذكارية لرئيس نادي الجوف للإعاقة عبدالله المريح.// انتهى //13:56ت م0046