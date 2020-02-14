نجران 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأقامت إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة لتعليم نجران ، أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان "مهارات التفكير ودمجها في المنهج الدراسي "، بحضور 56 معلمة، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي.وهدف البرنامج إلى تنمية خبرات المعلمات في دمج مهارات التفكير في التدريس وتحديد مهارات التفكير ومناقشة طرق تنميته عبر المواد الدراسية.كما تضمن البرنامج مفهوم ومهارات التفكير، والفرق بينهما وأهميته بالنسبة للطلاب والمعلمين، وعوائقه وعوامل نجاح تعليمه، والتفكير بواسطة القبعات الست وأساليب تعليم التفكير والتدريب عليها، وأنواع المهارات.// انتهى //14:30ت م0048