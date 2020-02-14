ثقافي / "دمج مهارات التفكير" .. برنامج تدريبي بتعليم نجران
الجمعة 1441/6/20 هـ الموافق 2020/02/14 م واس
نجران 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس
أقامت إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة لتعليم نجران ، أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان "مهارات التفكير ودمجها في المنهج الدراسي "، بحضور 56 معلمة، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي.
وهدف البرنامج إلى تنمية خبرات المعلمات في دمج مهارات التفكير في التدريس وتحديد مهارات التفكير ومناقشة طرق تنميته عبر المواد الدراسية.
كما تضمن البرنامج مفهوم ومهارات التفكير، والفرق بينهما وأهميته بالنسبة للطلاب والمعلمين، وعوائقه وعوامل نجاح تعليمه، والتفكير بواسطة القبعات الست وأساليب تعليم التفكير والتدريب عليها، وأنواع المهارات.
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14:30ت م
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