جنيف 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأعلن برنامج الغذاء العالمي عن استئناف توزيع المساعدات الغذائية الطارئة على النازحين في شمال غرب سوريا، بعد انقطاع هذا الأسبوع بسبب تصاعد العنف والقتال.وأوضحت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرس أن تصاعد وتيرة العنف بين الأطراف في سوريا أدى إلى توقف البرنامج, كما أدى القصف العنيف في مدينة الأتارب إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.وقد تشرد أكثر من 140 ألف شخص في أسبوع واحد من 2 إلى 9 فبراير الجاري، مما جعل العائلات تسير على الثلوج ودرجة حرارة بلغت 10 تحت الصفر.// انتهى //14:46ت م0049