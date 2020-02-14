سقطرى 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم, 400 سلة غذائية في مناطق عاروه وسرهن وحولاف وعرهن ديليشه بمديرية حديبو التابعة لجزيرة سقطرى، استفاد منها 2,400 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //15:38ت م0059