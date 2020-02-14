تبوك 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واساختتمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك أمس، فعاليات برنامج القيادات الشابة للخطابة والإلقاء للطالبات الذي استمر لمدة ثمانية لقاءات، في مقر الثانوية الثانية مقررات بتبوك.وكان الحفل المعد بهدة المناسبة قد بدأ بكلمة لقائدة الثانوية الثانية مها العطوي رحبت فيها بالحضور, مقدمة الشكر لجمعية الثقافة والفنون بتبوك على هذه الشراكة المتميزة مع المدرسة.كما ألقت مسؤولة التخطيط والتطوير مشرفة اللجنة الثقافية بجمعية الثقافة والفنون مها قزان كلمة أشارت فيها إلى حرص البرنامج الثقافي بالجمعية على دعم مهارات الشباب والفتيات وإبراز مواهبهم في المجال الثقافي واحتضان المبادرات ورعايتها وتيسير سبل تفعيل برامجها في المنطقة.وفِي ختام الحفل كرمت مشرفة اللجنة الثقافية 9 متدربات ممن اجتزن البرنامج التدريبي وتسليمهن شهادات الاجتياز كما تم تكريم المشرفات والمنسقات للبرنامج.// انتهى //15:39ت م0061