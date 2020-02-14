جدة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واساختتم تعليم جدة أمس, مسابقات أندية الحي خلال حفل نظمته إدارة نشاط الطلاب للبنين بنادي الحي بمدارس الثغر بالخالدية, بحضور مساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة للخدمات المساندة نائب الرئيس التنفيذي لنوادي الحي بتعليم جدة عبدالعزيز الرفاعي، ومدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي، وعدد من القادة التربويين والمشرفين على الأندية بجدة.وأوضح مساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة للخدمات المساندة نائب الرئيس التنفيذي لنوادي الحي بتعليم جدة عبدالعزيز الرفاع في كلمته اثناء الحفل أن المشاركة في اندية الحي المنتشرة في احياء جدة له أهمية وتأثير كبير ، وتلبية احتياجات الشباب والمتمثلة في مسابقات متنوعة, مقدماً شكره للطلاب والمعلمين والقائمين على الأندية لجهودهم الكبيرة في تقديم الفائدة لأبنائنا الطلاب في جميع المجالات.من جهته بين مدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي أن اندية الحي المنتشرة في احياء جدة استقبلت خلال الفترة الماضية الكثير من الزوار والطلاب والتي تتجاوز 5 آلاف زائر يومياً في 41 نادي حي على مستوى تعليم جدة والمنتشرة في الأحياء.وأضاف أنه شارك أكثر من 500 طالب في المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية التي نظمتها الأندية خلال الفترة الماضية وتنافس الأعضاء على الفوز في المسابقات التي كان لها الأثر الإيجابي بين المشاركين.وقدم شكره لإدارة الاندية في وزارة التعليم وشركة تطوير على اعتماد مثل هذه الفعاليات ودعمها ، والقائمين على الأندية من قادة ومشرفين لجهودهم في تقديم المحتوى التربوي الذي يلبي تطلعات الشباب من خلال المسابقات والبرامج النوعية.وجرى في ختام الحفل تكريم ٣٠ عضواً في جميع المسابقات و 31 معلماً من العاملين في الأندية والداعمين.// انتهى //15:49ت م0064