العالية 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا أمس، برنامج الأسر المنتجة, وذلك بحديقة بلدية العالية.وأوضح رئيس اللجنة الحسين بن علي البهلول، أن البرنامج الذي يستمر لمدة شهر بواقع ثلاثة أيام كل أسبوع، يشهد مشاركة 25 أسرة، وذلك ضمن برامج اللجنة الهادفة لدعم وتنمية برامج الأسر المنتجة من خلال تسويق المنتجات عبر منافذ بيع، تسهم في تحقيق النجاح لمشروعاتهن.وأضاف أن البرنامج يتضمن برامج ترفيهية ومرسم للأطفال ، وفعاليات تستهدف مختلف أفراد الأسرة ، فيما يوفر السوق مختلف منتجات الأسر التي تحتاجها المتسوقات.// انتهى //15:50ت م0065