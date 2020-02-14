رفحاء 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأطلقت جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية "مشروع الموسم", للمساهمة في تقديم خدمة مميزة للمستفيدين البالغ عددهم 660 يتيمًا ويتيمة وأرملة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فروان بن سعد الفروان أن مشروع الموسم يهدف إلى توفير قيمة أربعة مشاريع على مدار العام.وأضاف أن مشروع الموسم يغطي كسوة الشتاء والعيدين والسلة الرمضانية والحقيبة والزي المدرسي للأيتام واليتيمات و أمهات الأيتام في محافظة رفحاء و القرى و الهجر التابعة للمحافظة الذي ترعاهم الجمعية, لافتاً الانتباه إلى أن الجمعية تتطلع لإسهام جميع شرائح المجتمع في هذا المشروع.// انتهى //15:52ت م0066