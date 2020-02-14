الدمام 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسرفع معالي مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش نيابة عن الجامعة ومنسوبيها الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في نظام الجامعات الجديد.وأشار إلى أن موافقة المقام الكريم على تشكيل المجلس بحلته الجديدة سيشكل علامة فارقة في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة نظراً لما يضمه المجلس في تشكيلته و ما يحمله النظام في مواده المختلفة من مزايا و مرونة و استقلالية ستنعكس بشكل إيجابي على الممارسات المختلفة في وظائف الجامعات و مهامها التعليمية و البحثية و الخدمية.وشكر معالي الدكتور الربيش بهذه المناسبة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لما يلقاه التعليم العالي من دعم و متابعة، منوهاً بجهود معاليه في مشروع نظام الجامعات الجديد حتى صدوره.// انتهى //15:55ت م0067