ثقافي / جمعية الدعوة بالحوية تنظم برنامجاً علمياً
الجمعة 1441/6/20 هـ الموافق 2020/02/14 م واس
الطائف 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين, برنامجاً علمياً لشرح وحفظ المتون التالية كتاب الأصول الثلاثة والعقيدة الواسطية ومنظومة القواعد الفقهية لابن سعدي, عقب صلاة العشاء بجامع الجوهرة بالواسط.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ولتبصير الناس بأمور دينهم.
// انتهى //
16:24ت م
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