بيروت 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسوزعت جمعية "إغاثة الأطفال" اليابانية اليوم مساعدات إغاثية على النازحين الفلسطينيين من سوريا في منطقة البقاع شرق لبنان.وأكدت الجمعية في بيان، أنها قدمت المساعدات الإغاثية للعائلات الفلسطينية في البقاع اللبناني من أجل حماية الأطفال الذين يتعرضون لظروف مأساوية في ظل البرد القارس والسيول والعواصف الثلجية التي تضرب البلاد.وأشارت إلى أن النازحين الفلسطينيين في البقاع الأوسط والغربي يعيشون وضعاً أشد صعوبة نظرًا لظروف المناخ الباردة، وعدم قدرتهم على تأمين ثمن مواد التدفئة، نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم وجود مورد مالي .ويقدر تعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بحوالي 28 ألفاً منهم أكثر من 2000 عائلة في منطقة البقاع حسب إحصائيات وكالة (الأونروا).// انتهى //16:46ت م0078