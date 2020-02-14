الكويت 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسافتتح سمو الشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، بحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت اليوم جناح المملكة العربية السعودية ممثلاً في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمهرجان الموروث الشعبي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية بدولة الكويت الشقيقة.ويشتمل الجناح على قطع من التراث الشعبي السعودي، ومعرض صور للمواقع الأثرية والتراثية في مناطق المملكة، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الحرفين من عدد من مناطق المملكة.وحرص قطاع التراث الوطني في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أن تكون مشاركة المملكة السنوية في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية بدولة الكويت مميزة ومتجددة.ويضم جناح المملكة مجموعة من القطع التراثية التي تحكي تاريخ المملكة وتراثها الشعبي، إلى جانب معرضٍ مصور لأبرز المواقع التراثية والأثرية، والمواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي في اليونسكو إضافة إلى مشاركة مجموعة من الحرفيين.ويعمل القائمون على الجناح على الإجابة عن استفسارات الزوار ويقدم الكتيبات والمجلات والمطويات والصور التي تعرف بالسياحة في المملكة وتراثها الحضاري والوطني.ويستقبل المهرجان السنوي آلاف الزوار من داخل الكويت وخارجها، كما يحفل بالعديد من الفعاليات الشعبية والتراثية.// انتهى //17:49ت م0083