عام / تأسيس أول فريق إعلامي في الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن
الجمعة 1441/6/20 هـ الموافق 2020/02/14 م واس
حفر الباطن 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس
دشنت عميدة الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن حنان ضحوي المطيري أول فريق إعلامي بالكلية سعياً منها للإسهام في إبراز طاقات و مواهب المتدربات داخل وخارج محيط الكلية و العمل على صقل شخصيتهن في التعامل مع المواهب التي يتميزنّ بها وما له من انعكاس إيجابي على المتدربات و تنمية ما يملكن من موهبة.
وأكدت عميدة الكلية أن الفريق الإعلامي للكلية سيكون حلقة وصل بين الكلية والمجتمع لتسليط الضوء على الإنجازات بالكلية بما يظهر هويتها ويبرز أنشطتها لدى المجتمع.
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17:55ت م
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