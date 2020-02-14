حفر الباطن 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسدشنت عميدة الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن حنان ضحوي المطيري أول فريق إعلامي بالكلية سعياً منها للإسهام في إبراز طاقات و مواهب المتدربات داخل وخارج محيط الكلية و العمل على صقل شخصيتهن في التعامل مع المواهب التي يتميزنّ بها وما له من انعكاس إيجابي على المتدربات و تنمية ما يملكن من موهبة.وأكدت عميدة الكلية أن الفريق الإعلامي للكلية سيكون حلقة وصل بين الكلية والمجتمع لتسليط الضوء على الإنجازات بالكلية بما يظهر هويتها ويبرز أنشطتها لدى المجتمع.// انتهى //17:55ت م0084