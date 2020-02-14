رياضي/ التعادل السلبي يحسم مواجهة العدالة والتعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجمعة 1441/6/20 هـ الموافق 2020/02/14 م واس
الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس
حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء العدالة والتعاون الذي أقيم اليوم ، في إطار الجولة 18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبات التعادل هو الخامس على التوالي لفريق العدالة بعد تعادله مع الفيحاء 1-1 والاتحاد سلبياً والأهلي وضمك بنتيجة 1-1، في الجولات من الـ14 إلى الـ17.
على الجانب الآخر بات هذا التعادل هو الثالث للتعاون في أخر 4 مباريات بعد تعادل 2-2 مع الفيحاء و0-0 مع الحزم وخسارة 2-1 من الاتحاد.
وارتفع رصيد التعاون إلى 28 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل العدالة إلى النقطة 13 في المركز الخامس عشر.
18:13ت م
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