الكويت 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح اليوم، وزير خارجية العراق محمد الحكيم، ووزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، كلًا على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاستمرار بتنميتها وتوطيدها على جميع المستويات والأصعدة، كما نوقشت مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:27ت م0094