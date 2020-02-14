جدة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واستُتوّج جامعة الملك عبدالعزيز بجائزة "Zero Project Award" من الأمم المتحدة عن مبادرتها "تعزيز مكانة الطلبة من ذوي الإعاقة في البيئة الجامعية" ضمن مشاريع التحول الوطني 2020 في مقر الأمم المتحدة في فيينا جمهورية النمسا يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير 2020م.وحددت المنظمة موضوعًا للجائزة لهذا العام وهو "التعليم الشامل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات", حيث ستقوم المنظمة بعرض مبادرة الجامعة ضمن تقرير المنظمة السنوي، كما جرى عرضه على صفحتها الرئيسة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها الخبراء في مجال الإعاقة حول العالم طيلة عام 2020م.وقبل حفل التكريم وتسليم الجائزة سيقدم وكيل عمادة شؤون الطلاب لذوي الإعاقة الدكتور وجدي بن أحمد وزان عرضًا عن المبادرة يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير, كما سوف يستلم رئيس وفد الجامعة وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني الجائزة رسميًا يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٠م، بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني.وشهدت الجائزة في دورتها الحالية مشاركة 469 مبادرة ومشروعًا من 106 دول حول العالم وجرى اختيار ما يقارب الثمانين مبادرة ومشروع بناء على ثلاثة معايير الابتكار والتأثير وقابلية التوسع والتطوير.من جانبه أوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن هذا النجاح لهو أمر مثير للإعجاب ويؤشر لتقدير عالمي للجهود الجبارة التي تبذلها الجامعة ممثلة بوكالة ذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلاب لخلق بيئة جامعية تشمل الجميع بغض النظر عن حالة الطلبة الجسدية، نبارك لأنفسنا وللجامعة من منسوبين وطلاب هذا الإنجاز العالمي الجديد.ورفع معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم المستمر لجامعات المملكة والارتقاء بمستوى التعليم لتعزيز مكانتها العالمية.كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على الدعم والاهتمام الذي تحظى به الجامعة التي شهدت بفضل من الله نقلات نوعية في الأصعدة كافة.وتشمل مبادرة تعزيز مكانة الطلبة من ذوي الإعاقة في البيئة الجامعية التي تشرف عليها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في وكالة العمادة لذوي الإعاقة على أربع مشاريع وهي مشروع تزويد مسار المكفوفين بتقنية البلوتوث ومن خلاله يمكن الأشخاص ذوي التحدي البصري من التجول في الميدان الأكاديمي باستخدام مسار على الأرض وإرشادات تصلهم من الجوال المتصل بشبكة البلوتوث، وتم تسمية المنتج "أرني الطريق" وجاري الحصول على براءة اختراع له.كما تشمل المبادرة مشروع الدايزي فورمات DAISY الذي يمكن طلاب معهد اللغة الإنجليزية من الحصول على منهاج اللغة على جوالاتهم بصيغة تسمح لهم بالتصفح والمراجعة، وتم تطوير منتج وتسميته "منهاجي في يدي"، ومشروع معرض الحياة على عجلات، وهو معرض دائم ومتنقل يهدف إلى توعية المجتمع بقدرات وحقوق ذوي الإعاقة، ومشروع مركز الاختبارات، حيث جرى إنشاء مركز اختبارات مركزي لذوي الإعاقة.// انتهى //19:03ت م0099